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09:56 (мск), источник: ИА Башинформ

С 1 января 2017 года в Башкирии упростилась регистрация прав на недвижимость

УФА, 21 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. С 1 января Росреестр начал предоставлять свои услуги в новом формате.

Источник: Башинформ

Отныне регистрация прав на недвижимость и постановка ее на кадастровый учет может происходить одновременно. Нововведение установлено федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

С начала 2017 года Управлением Росреестра по Башкортостану уже принято и обработано более 57 тыс запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру. В частности, более 28 тыс заявлений поступило на оформление прав собственности на объекты недвижимости.

На сегодняшний день около 16 тыс из них уже завершены, включая более тысячи единых сделок, — сообщили в регистрационном ведомстве.

Там же напомнили, что до января 2017 года кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами. С созданием Единого реестра недвижимости процесс стал значительно проще.

По одному завялению в течение 10 рабочих дней будут выполнены и кадастровый учет и регистрация прав.

Документы на получение услуг Росреестра подаются в офисах Федеральной кадастровой палаты и МФЦ.

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