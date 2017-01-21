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08:39 (мск), источник: РБК

Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти на 2017 год

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило тарифы на транспортировку российской нефти на текущий год. Ранее повышенные тарифы были установлены только до 31 марта 2017 года.

Источник: AP 2016
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Белоруссия установила тарифы на транзит российской нефти по территории республики на текущий год, изменив ранее принятое решение об их действии по 31 марта 2017 года. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), размещенном на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

В документе говорится, что из постановления от 30 декабря 2016 года «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» исключаются слова «и действует по 31 марта 2017 г.». Решение датировано 18 января.

5 января МАРТ обнародовало постановление о повышении тарифов на транспортировку нефти через территорию Белоруссии. Оно должно было вступить в силу 1 февраля 2017 года и действовать по 31 марта. Согласно документу, транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава устанавливалась на уровне 287,90 руб. за тонну без учета НДС (ранее — 267,32 руб.). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды составит 123,66 руб. вместо 114,82 руб.

Комментарии
3
perplexed
правильно.Надо установить новый рекорд выкачивания западным партнёрам!
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Северный Мишка
треба вообще перекрыть газ и нефть этим бульбашам!
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Агабала Агабалаев
Хрупкие отношения- веры нет!!!
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