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12:04 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани планируют отремонтировать здание Госсовета РТ почти за 15 млн рублей

В Казани планируется провести капитальный ремонт здания Государственного Совета РТ за 14,7 млн рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ), а средства на ремонт выделено из бюджета республики.

Так, 19 января была определена компания, с которой планируется заключить договор — «РСС Инжиниринг».

 — Согласно техническому заданию, капремонту «подвергнутся» устройства кондиционирования воздуха в помещениях с 3-го по 7-й этаж, а также на 9-м этаже. Кроме этого, планируется произвести монтаж наружных и внутренних блоков, прокладка медных сетей хлад магистралей в утеплителе и другие работы на общей площади более 2 тыс. кв. метров, — говорится в сообщении.

Подрядчику необходимо будет завершить работы до 30 июня текущего года.

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