В Казани планируют отремонтировать здание Госсовета РТ почти за 15 млн рублей
В Казани планируется провести капитальный ремонт здания Государственного Совета РТ за 14,7 млн рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.
В Казани планируется провести капитальный ремонт здания Государственного Совета РТ за 14,7 млн рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.
Сообщается, что заказчиком выступило Главное
Так, 19 января была определена компания, с которой планируется заключить договор — «РСС Инжиниринг».
— Согласно техническому заданию, капремонту «подвергнутся» устройства кондиционирования воздуха в помещениях с 3-го по 7-й этаж, а также на 9-м этаже. Кроме этого, планируется произвести монтаж наружных и внутренних блоков, прокладка медных сетей хлад магистралей в утеплителе и другие работы на общей площади более 2 тыс. кв. метров, — говорится в сообщении.
Подрядчику необходимо будет завершить работы до 30 июня текущего года.