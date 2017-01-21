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12:30 (мск), источник: АиФ Казань

15 троллейбусов и 7 трамваев закупят для Казани в 2017 году

Новые трамваи и троллейбусы начнут курсировать по казанским маршрутам в 2017 году, об этом сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Для Казани приобретут 15 новых троллейбусов и 7 трамваев. Как рассказал Асфан Галявов, контракты на поставку трёх трёхсекционных трамваев уже заключили. Он также отметил, что обновление троллейбусно-трамвайного парка идёт с 2007 года, благодаря чему по Казани курсирует современный транспорт с новейшими системами отопления и кондиционирования.

Только в 2016 году электротранспорт Казани перевёз около 67 миллионов пассажиров, из которых 27 миллионов выбрали метро. За год в Казани отремонтировали два километра трамвайных путей. На станциях метро установили автоматы по продаже проездных билетов, появилась возможность оплаты проезда банковскими картами без покупки жетонов.

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