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12:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области заплатили 10 млн рублей за махинации с землей в 2016 году

Жители Воронежской области заплатили более 10 млн рублей за нарушения земельного законодательства в 2016 году, сообщила пресс-служба управления Росреестра по региону в четверг, 19 января.

Источник: РИА "Воронеж"

За год специалисты Росреестра провели почти 4,5 тыс. проверок и выявили почти 2,2 тыс. нарушений закона в этой сфере. К административной ответственности привлекли более 1,2 тыс. жителей.

Самыми распространенными нарушениями были самовольное занятие земельных участков и нецелевое использование земли (часто участки, выделенные под жилищное строительство, использовались под автосервис или автомойки). Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 16,7 млн рублей в 2016 году. Инспекторы взыскали более 10 млн рублей.

Управление Росреестра напомнило, что собственник земельного участка обязан использовать его по целевому назначению способами, которые не вредят окружающей среде, с соблюдением градостроительных регламентов. Кроме того, владелец участка должен сохранять межевые и другие специальные знаки, установленные на участках по закону, осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, своевременно использовать участок (если срок предусмотрен договором) и платить за землю.

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