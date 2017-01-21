Жители Воронежской области заплатили 10 млн рублей за махинации с землей в 2016 году

За год специалисты Росреестра провели почти 4,5 тыс. проверок и выявили почти 2,2 тыс. нарушений закона в этой сфере. К административной ответственности привлекли более 1,2 тыс. жителей.

Самыми распространенными нарушениями были самовольное занятие земельных участков и нецелевое использование земли (часто участки, выделенные под жилищное строительство, использовались под автосервис или автомойки). Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 16,7 млн рублей в 2016 году. Инспекторы взыскали более 10 млн рублей.

Управление Росреестра напомнило, что собственник земельного участка обязан использовать его по целевому назначению способами, которые не вредят окружающей среде, с соблюдением градостроительных регламентов. Кроме того, владелец участка должен сохранять межевые и другие специальные знаки, установленные на участках по закону, осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, своевременно использовать участок (если срок предусмотрен договором) и платить за землю.