Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Все дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд. Об этом журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.
Все дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд. Об этом журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит меньше будет тратиться Резервный фонд», — пояснил чиновник.