Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
«Самая большая страна в Европе»: конфуз Кличко в Давосе
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году

Все дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд. Об этом журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит меньше будет тратиться Резервный фонд», — пояснил чиновник.

Комментарии
1
Игорь Рогов
Стоп, стоп? Что-то не совсем ясно, выходит, что мы не тратили нефте-газовые доходы за прошедший период, а заполняли резервный фонд, который уже растрепали похоже? Так был-ли мальчик?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле рассказали о выдвижении Путина на новый срок
Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения
Песков: Путин готов ко встрече с Трампом
Парламент Турции одобрил поправки о смене формы правления
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива
Вашингтон просит Сеул арестовать брата Пан Ги Муна
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь