Территорию завода «Кварц» в Калининграде планируют застроить жилыми домами

Два участка площадью 87 и 82 тысячи квадратных метров принадлежат «Кварцу» и ООО «Думпкар». По данным публичной кадастровой карты, земля находится в промышленной зоне и предназначена для размещения завода и железнодорожных путей. По словам Крупина, собственники заинтересованы в развитии территорий: здесь хотят построить новый жилой микрорайон.

Как рассказал чиновник, при застройке территории будут учитывать социальные потребности населения. «Инвестор должен понимать, что определяя этажность застройки, необходимо учитывать, сколько людей будет там проживать. Он должен предусмотреть места для парковок, детских садов, поликлиник и школ. Чем больше жителей — тем больше социальных объектов потребуется», — отметил Крупин.

Он не назвал примерные сроки реализации проекта. Сначала горадминистрация должна внести изменения в правила землепользования и застройки. После этого собственники земель разработают проект планировки с учётом всех требований мэрии. Лишь после этого определится инвестор, который будет строить жильё и социальные объекты.