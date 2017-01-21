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15:21 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Антонов» может получить британскую технику

«Укроборонпром» и Великобритания расширят сотрудничество в рамках программы импортозамещения.

Источник: Telegraf.com.ua

«Антонов» может получить британскую технику по программе импортозамещения. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу «Укроборонпрома».

Как сообщается, возможность оснащения украинской авиации техникой от британских компаний и углубление военно-технического сотрудничества обсудили руководители ГК «Укроборонпром» и Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

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«Я имел возможность воочию убедиться в прочных экономических и торговых связях между ГП “Антонов” и британскими компаниями. Это особые отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна выходит на новый уровень. Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей», — отметил Министр обороны Великобритании, после ознакомления с новейшим самолетом Ан-132, который создавался при участии британских компаний.

По словам президента «Антонов» Александра Коцюбы, «Антонов» сотрудничает с британскими компаниями почти 30 лет.

«Именно британские коммерсанты из компании «Эйр Фойл» стали учителями «Антонов» по организации работы на мировом рынке воздушных перевозок грузов самолетами «Руслан» и «Мрия», — отметил он.

«Мы также высоко ценим участие партнеров из Великобритании, которые поставляют комплектующие для производства современных самолетов от «Антонова», — отметил Коцюба.

Он добавил, что с января 2017 в пригороде Лондона работает представительство «Авиалиний Антонова» — «Dreamlifts Ltd».

Напомним, что в декабре государственный авиастроительный концерн «Антонов» презентовал новый грузовой самолет АН-132D.

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