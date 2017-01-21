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14:50 (мск), источник: ТАСС

Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на съезде партии «Единая Россия».

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», — сказал Топилин.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что «это объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются». Как отметили в министерстве, гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций при прекращении работы.

По словам Топилина, с точки зрения пенсионного обеспечения государству нужно двигаться вперед. «Это задача не только 2017 года, это очень длинная перспектива. Нужно чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — сказал министр.

Открывшийся в Москве XVI Съезд партии «Единая Россия» будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.

Комментарии
14
максим !!!
да пес с ними ! главное что Трамп теперь президент ! празднуй и гуляй босота твоя жизнь удалась !!
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Игорь Рогов
А чего ждать хорошего от партии воров и лгунов?
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Sergey
ЕР обеспокоена пенсиями, вот умора то! Своими что ли? ))
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