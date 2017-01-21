Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», — сказал Топилин.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что «это объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются». Как отметили в министерстве, гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций при прекращении работы.

По словам Топилина, с точки зрения пенсионного обеспечения государству нужно двигаться вперед. «Это задача не только 2017 года, это очень длинная перспектива. Нужно чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — сказал министр.

Открывшийся в Москве XVI Съезд партии «Единая Россия» будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.