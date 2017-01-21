Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на съезде партии «Единая Россия».
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на съезде партии «Единая Россия».
«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», — сказал Топилин.
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По словам Топилина, с точки зрения пенсионного обеспечения государству нужно двигаться вперед. «Это задача не только 2017 года, это очень длинная перспектива. Нужно чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — сказал министр.
Открывшийся в Москве XVI Съезд партии «Единая Россия» будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.