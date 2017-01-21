Президент РТ надеется поставить точку в вопросе обманутых дольщиков в Челнах в 2017 году

Совещание состоялось под председательством Президента республики Рустама Минниханова. В нем также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Алексей Песошин, курирующий этот вопрос, мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и представители инициативных групп дольщиков незавершенных объектов жилищного строительства.

По словам Наиля Магдеева, в 2015 году в Набережных Челнах было зарегистрировано 939 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков — компаний «Фон» и «Свей». 583 обманутых дольщика за два последних года жилищный вопрос закрыли. В 2015 году в новые квартиры въехали 163 человека, еще 420 справили долгожданное новоселье в 2016 году. Сумма вложенных республикой в решение этого вопроса средств — 220 млн рублей.

Проблема остается актуальной для 356 дольщиков Автограда, в том числе 100 человек в жилом доме 65/10, 93 человек в жилом доме 65/06, а также 163 дольщиков в доме 65/03.

Число обманутых дольщиков, которые въедут в новые квартиры в 2017 году, пока точно не известно, сообщил в ответ на вопрос Президента Татарстана Наиль Магдеев.

«Все будет зависеть от конкурсных управляющих, но хотелось бы, чтобы все оставшиеся 356 дольщиков въехали в достроенное жилье», — отметил он. «В решении сложившейся ситуации необходима поддержка Правительства Республики Татарстан», — сообщил челнинский градоначальник. Он также попросил о выделении средств из республиканского бюджета на завершение строительства канализационного коллектора.

В Казани в 2016 году достроили пять проблемных домов, сообщил в свою очередь Ильсур Метшин. «В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию проблемный дом по ул. Четаева/Адоратского и жилой дом по ул. Четаева», — отметил он. Мэр также рассказал о ситуации с объектами незавершенного жилищного строительства компаний «Свей» и «Маг-строй» в Казани (многоэтажные дома по пр. Амирхана, ул. Четаева, Достоевского, академика Губкина, Павлюхина, Фучика, Ноксинскому спуску и др.).

Столичный градоначальник попросил Рустама Минниханова оказать содействие в решении вопроса о включении подводки инженерных коммуникаций к проблемным домам в инвестиционные программы сетевых компаний. К этой просьбе присоединились и представители инициативной группы обманутых дольщиков.

Инициативную группу интересовали также вопросы предполагаемых сроков сдачи домов и варианты изыскания средств на продолжение строительства. «К сожалению, решить все эти вопросы быстро не получается. Мы изыскиваем все способы и активы, вовлекаем в процесс строительства. Дано поручение администрации Набережных Челнов и Казани по возможности выделять земельные участки и направлять полученные от их продажи средства направлять на достройку. Но земельные ресурсы тоже ограничены. Если в проблемных домах есть свободные квартиры, можно найти структуры, которые выкупят их и вложат, таким образом, средства в продолжение строительства. По итогам этого совещания будет оформлен протокол, даны соответствующие поручения. Я обещаю вам — с вами будут постоянно встречаться представители администрации городов. Ближе к лету я также готов еще раз встретиться с вами», — сообщил людям Рустам Минниханов. Он отметил, что руководство республики понимает всю тяжесть ситуации, в которой оказались обманутые дольщики.

«Не думайте, что мы, чиновники, бесчеловечные. Мне лично очень неприятно, что вы оказались в такой сложной жизненной ситуации. По всем домам действительно идет очень большая работа, я еженедельно получаю информацию. Давайте будет двигаться вперед, использовать любую возможность, чтобы оказать поддержку. Особенно серьезная ситуация сложилась в Казани. Что касается Набережных Челнов, то, я думаю, в текущем 2017 году мы сможем там поставить точку», — подчеркнул Президент Татарстана.