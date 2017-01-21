В Петербурге хотят за 5 лет перевести на газомоторное топливо 80% автобусов

«Мы планируем перевести (на газомоторное топливо) сначала пассажирский транспорт и крупную коммунальную технику. Думаю, к 2022 году где-то процентов на 80», — сказал он.

Он также не исключил в будущем перевода на газомоторное топливо автопарка Смольного. «В перспективе я не исключал, что это будет. Мы будем смотреть на развитие сети газозаправочных станций. Мы будем изучать возможность и перевода легкового транспорта на газомоторное топливо», — сказал он.

В субботу губернатор Петербурга посетил одну из автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, строительством которых занимается ООО «Газпром газомоторное топливо». Проект предполагает создание сети из 25 газозаправочных станций в Петербурге к концу 2019 года. Общий объем инвестиций в проект — более 5 миллиардов рублей. В настоящее время правительством города уже предоставлено уже семь земельных участков, в работе комитета по инвестициям находятся еще восемь заявлений компании «Газпром газомоторное топливо».