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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Ж/д подход к мосту в Крым со стороны полуострова начнут строить в этом году

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. «Стройгазмонтаж» согласился строить железнодорожные подходы к мосту в Крым со стороны полуострова, строительство начнется в этом году, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Да, они (“Стройгазмонтаж” — ред.) высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году», — заявил министр журналистам.

По его словам, времени для завершения строительства в срок достаточно. «У нас почти три года», — добавил Соколов.

Отвечая на вопрос, какова будет сумма контракта с СГМ, он сказал: «Мы на площадке правительства этот вопрос сейчас окончательно решим. Естественно, это будет установленный пределами проектной документации лимит».

Ранее проводились несколько конкурсов на строительство этих подходов со стороны Крыма, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Газета «Коммерсант» писала, что сроки реализации проекта по строительству моста в Крым рискуют сдвинуться. В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости тогда говорили, что сроки строительства железнодорожных подходов остаются неизменными. Глава Минтранса РФ Максим Соколов 13 января сообщал журналистам, что время для выбора подрядчика на подходы еще есть, и сам мост будет открыт в срок.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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