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18:10 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Государство выделит средства на развитие производства технических газов в Волгоградской области

Более 68 миллионов рублей федеральной субсидии получит предприятие «Газнефтесервис» на строительство в Жирновском районе установки для производства технических газов. Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона.

Компания вошла в число победителей конкурса Минпромторга России на получение господдержки для реализации инвестпроектов. В комитете промышленности и торговли рассказали, что на предприятии реализуется комплексный проект стоимостью 700 миллионов рублей. Он предусматривает создание установки для производства технических газов и газового бензина. Они используются в нефтехимической отрасли, а также являются топливом для выработки электрической и тепловой энергии.

Приобретаемое в рамках проекта оборудование поможет увеличить производственные мощности, повысить эффективность переработки газов и качество продукции, расширить ассортимент, снизить нагрузку на окружающую среду. Годовой объем промышленного производства составит 600 миллионов рублей. За счет этого ежегодно в региональный бюджет будет поступать около 130 миллионов рублей, также будет создано дополнительно 20 рабочих мест.

Предприятие уже получило кредит на реализацию проекта. После заключения соглашения с Минпромторгом РФ «Газнефтесервису» направят субсидию из федерального бюджета в размере 7% от ключевой ставки Банка России на компенсацию части затрат на уплату процентов по инвесткредиту.

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