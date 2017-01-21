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20:46 (мск), источник: Sputnik.by

КГК: участились случаи вывода белорусами средств из страны

Физлица без разрешения Нацбанка приобретают акции компаний, которые не являются резидентами Беларуси, такие действия наказываются штрафами до 100 базовых величин.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Комитет Госконтроля Беларуси отмечает участившиеся в этом году случаи вывода физлицами страны капитала из республики.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе КГК, за три недели января 2017 года сотрудники финансовой милиции наложили штрафные санкции на четырех граждан Беларуси, которые без разрешения Национального банка осуществили сделки по покупке акций иностранных компаний. Для сравнения, в 2016 году за такие действия было привлечено к ответственности 6 граждан Беларуси и один субъект предпринимательской деятельности.

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В подтверждение своих слов в КГК привели пример, когда гражданин, не получив необходимое разрешение Нацбанка, гражданин, являющийся резидентом Беларуси, ради вывода капитала из страны, приобрел 50% простых именных акций юридического лица Литвы.

Еще один белорусский гражданин, также не имея разрешения Нацбанка, приобрел 100% акций юридического лица Республики Мали — нерезидента Беларуси, выступив единственным учредителем и сформировав уставный фонд малийского юрлица в размере 1 миллиона местных франков.

«Таким образом, оба гражданина провели валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Национального банка Беларуси, хотя законодательством предусмотрено наличие такого разрешения», — отметили в КГК.

В данной связи в КГК напомнили потенциальным покупателям акций нерезидентов Беларуси об обязательности получения разрешения Нацбанка на совершение таких сделок. Кроме того, физлица и предприятия, которые уже совершили такое нарушение, должны в добровольном порядке обратиться в органы финансовой милиции КГК, что будет рассмотрено как смягчающее обстоятельство при принятии решения о размере штрафа.

Согласно национальному законодательству, за покупку акций юридических лиц — нерезидентов Беларуси без получения разрешения Национального банка на физическое лицо налагается штраф в размере от 50 до 100 базовых величин, размер штрафов для юрлиц составляет 100−200 базовых величин.

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