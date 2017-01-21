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22:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Ситуация с «Ощадбанком» будет урегулирована в ближайшее время — КГГА

Согласно информации, причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) с Киевской городской дирекцией УГППС «Укрпочта».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В киевской администрации заявили, что ситуация с наплывом желающих оплатить счета за коммунальные услуги в «Ощадбанке» будет урегулирована в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Мы знаем, что в определенных районах ситуация в отделениях “Ощадбанка” близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях “Ощадбанка”, крайне сложный», — сообщает замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис.

Плис пояснил, что причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) с Киевской городской дирекцией УГППС «Укрпочта», что повлекло значительное увеличение плательщиков в отделениях «Ощадбанка».

Он выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.

Ранее сообщали, что «Укрпочта» временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр».

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