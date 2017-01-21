Ситуация с «Ощадбанком» будет урегулирована в ближайшее время — КГГА
Согласно информации, причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия «Главный
Согласно информации, причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия «Главный
КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В киевской администрации заявили, что ситуация с наплывом желающих оплатить счета за коммунальные услуги в «Ощадбанке» будет урегулирована в ближайшее время. Об этом сообщает
«Мы знаем, что в определенных районах ситуация в отделениях “Ощадбанка” близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях “Ощадбанка”, крайне сложный», — сообщает замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис.
Плис пояснил, что причиной значительной перегрузки отделений банка стало окончание срока действия договора коммунального предприятия «Главный
Он выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.
Ранее сообщали, что «Укрпочта» временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный