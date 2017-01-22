Около тонны алкоголя изъяли в одном из магазинов Хабаровска

Хабаровск, 22 января, AmurMedia.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Хабаровску в продуктовом павильоне изъяли из незаконного оборота спиртосодержащую продукцию общим объемом порядка одной тонны на сумму около 250 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Поводом для проверки послужила информация, полученная от хабаровча. Жители Кировского района обратились в правоохранительные органы с жалобами на то, что в круглосуточном магазине на улице Федеративной продают алкогольную продукцию в нарушение требования действующего законодательства. Информация подтвердилась. Данная торговая точка реализовывала широкий ассортимент алкоголя различной ценовой категории.

В результате проверки торгового павильона стражи порядка изъяли 1450 единиц спиртосодержащей продукции общим объемом порядка одной тонны литров на сумму около 250 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что продуктовый павильон не является стационарным торговым объектом, поэтому продавать в нем алкоголь запрещено. Кроме того, у владельца магазина отсутствовала соответствующая документация, подтверждающая право на торговлю спиртосодержащей продукцией.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», а также по части 1 статьи 14.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В дальнейшем материалы будут переданы в мировой суд для принятия решения по существу.