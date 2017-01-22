Рабочий: «Я не пою дифирамбы Порошенко, но зарплата на Roshen — выше среднего»

На конец года финансовые условия были не совсем нормальные, но на фоне Липецка, из той информации, которая у меня есть, это были среднестатистические, даже, может быть, чуть выше. Более того, горожане желали работать на Roshen. В Липецке очень тяжело с работой на данный момент. В городе работы нет. Порошенко, дифирамбы петь я ему, конечно, не буду, но он — человек, который поменял полностью оборудование, фабрика сейчас на уровне не просто выше среднего, а выше, выше и выше. Это чистота, это порядок, это оборудование, это XXI век, все что по закону, все это есть. Это полный соцпакет. Я очень сильно сомневаюсь, что там говорят, что фабрику законсервируют на два года минимум. Я не знаю, в центре города иметь фабрику, не брать даже в счет логистический центр. Я сомневаюсь, что кто-то просто так будет налоги платить, то есть это кому-то отойдет все равно. Но кто бы сейчас не пришел из России, хотя я — россиянин, я люблю свой город, я из города вышел, но кто бы сейчас не пришел, это будет зарплата ниже среднего.

Олег работник кондитерской фабрики Roshen