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09:50 (мск), источник: BFM.ru

Рабочий: «Я не пою дифирамбы Порошенко, но зарплата на Roshen — выше среднего»

Липецкую фабрику Roshen Петра Порошенко закроют — без работы останутся около 700 человек. Руководство украинского холдинга сообщило, что российский актив прекратит работу в апреле. Решение принято по экономическим и политическим причинам.

Источник: Reuters

После того, как закончится закупленное сырье, три промплощадки будут законсервированы: одна — в Липецке, две — в селах Сенцово и Косыревка. Липецкий центр занятости уже получил информацию от Roshen о массовом увольнении сотрудников, кстати, втором за два года.

Business FM поговорило с одним из работников кондитерской фабрики. По словам Олега, найти другой заработок в Липецкой области очень сложно.

На конец года финансовые условия были не совсем нормальные, но на фоне Липецка, из той информации, которая у меня есть, это были среднестатистические, даже, может быть, чуть выше. Более того, горожане желали работать на Roshen. В Липецке очень тяжело с работой на данный момент. В городе работы нет. Порошенко, дифирамбы петь я ему, конечно, не буду, но он — человек, который поменял полностью оборудование, фабрика сейчас на уровне не просто выше среднего, а выше, выше и выше. Это чистота, это порядок, это оборудование, это XXI век, все что по закону, все это есть. Это полный соцпакет. Я очень сильно сомневаюсь, что там говорят, что фабрику законсервируют на два года минимум. Я не знаю, в центре города иметь фабрику, не брать даже в счет логистический центр. Я сомневаюсь, что кто-то просто так будет налоги платить, то есть это кому-то отойдет все равно. Но кто бы сейчас не пришел из России, хотя я — россиянин, я люблю свой город, я из города вышел, но кто бы сейчас не пришел, это будет зарплата ниже среднего.
Олегработник кондитерской фабрики Roshen

В мае прошлого года стало известно, что интерес к покупке липецкого актива Roshen проявлял российский кондитерский холдинг «Славянка». В Roshen тогда сообщили, что «Славянка», действительно, интересовалась фабрикой в 2015 году, но сделка так и не состоялась.

За два года с начала продажи липецкой фабрики продавец более чем вдвое снизил цену актива: сейчас, по данным участников рынка, за него просят около 100 млн долларов. Между тем, фабрика Roshen может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива. Об этом, по данным Rambler News Service, сообщил губернатор Липецкой области Олег Королев, подчеркнув наличие интереса к производству со стороны российских и иностранных инвесторов.

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