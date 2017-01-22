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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Бюджет Минска на 2017 год утвержден в размере более Br4,8 млрд

Бюджет столицы прогнозируется бездефицитным и предполагает обеспечение всех социальных гарантий, стабильную работу бюджетной сферы.

Источник: БЕЛТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Минска на 2017 год по доходам и расходам сформирован в размере более Br4 млрд 819 млн. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов № 256 от 21 декабря 2016 года сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Бюджет столицы прогнозируется бездефицитным и предполагает обеспечение всех социальных гарантий, стабильную работу бюджетной сферы. В бюджет включены средства инновационного фонда Мингорисполкома в сумме свыше Br107,3 млн. На финансирование инвестиционной программы предусмотрено Br987 млн.

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В структуре доходов налоговые поступления составят почти Br4 млрд 362 млн (в том числе подоходный налог — более Br 1,6 млрд), неналоговые — Br409,8 млн, также ожидаются безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь.

В расходной части бюджета предусмотрен межбюджетный трансферт, который подлежит передаче в республиканский бюджет, будет создан резервный фонд в размере Br46,6 млн. Расходы на здравоохранение составят Br968,1 млн, образование — около Br812,8 млн. На финансирование физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации планируется выделить Br283 млн. На социальную политику направят Br134,2 млн (в том числе на социальную защиту, помощь семьям, воспитывающим детей, молодежную политику, содействие занятости населения, помощь в обеспечении жильем). На жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство предусмотрено почти Br609,4 млн, на охрану окружающей среды — около Br7,7 млн.

Предполагается финансирование в 2017 году 14 госпрограмм, в том числе социальной защиты и содействия занятости населения, «Здоровье народа и демографическая безопасность», по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и др. Также средства запланированы на укрепление материально-технической базы учреждений, закупку оборудования, установку пожарно-охранных сигнализаций, завершение работ по капитальному ремонту. Предполагается ввод в эксплуатацию новых объектов здравоохранения и образования.

«Значительных изменений в структуре доходов и расходов не произошло, бюджет сохраняет социальную направленность. Основную долю расходов продолжает занимать социальная сфера. При формировании бюджета на 2017 год за основу принят консервативный сценарий условий экономического развития», — отметили в главном финансовом управлении Мингорисполкома.

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