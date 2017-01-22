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11:49 (мск), источник: РИА Новости

В Дубае открылся российский визовый центр

ДУБАЙ, 22 янв — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Генеральное консульство РФ в Дубае и компания VFS Global открыли в Дубае первый на Ближнем Востоке визовый центр РФ, работа центра начинается 22 января.

Источник: РИА Новости

Визовый центр находится в одном из торговых центров города-эмирата по адресу Umm Hurair 2.

«Число заявок на визы в Россию от резидентов ОАЭ растёт с каждым годом, в этой связи правительство РФ стремится предоставить всем, кто путешествует в Россию, более быстрый и удобный сервис», — заявил генконсул РФ в Дубае Гоча Буачидзе на церемонии открытия. Он выразил уверенность в том, что новый центр будет эффективно отвечать визовым запросам.

Часы работы центра — с 9 до 17 часов по местному времени с воскресенья по четверг.

Комментарии
1
Ксарт
Что бы за Наташами могли приезжать.
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