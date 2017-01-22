В Дубае открылся российский визовый центр
ДУБАЙ, 22 янв — РИА Новости, Анна
ДУБАЙ, 22 янв — РИА Новости, Анна
Визовый центр находится в одном из торговых центров
«Число заявок на визы в Россию от резидентов ОАЭ растёт с каждым годом, в этой связи правительство РФ стремится предоставить всем, кто путешествует в Россию, более быстрый и удобный сервис», — заявил генконсул РФ в Дубае Гоча Буачидзе на церемонии открытия. Он выразил уверенность в том, что новый центр будет эффективно отвечать визовым запросам.
Часы работы центра — с 9 до 17 часов по местному времени с воскресенья по четверг.