В Дубае открылся российский визовый центр

Визовый центр находится в одном из торговых центров города-эмирата по адресу Umm Hurair 2.

«Число заявок на визы в Россию от резидентов ОАЭ растёт с каждым годом, в этой связи правительство РФ стремится предоставить всем, кто путешествует в Россию, более быстрый и удобный сервис», — заявил генконсул РФ в Дубае Гоча Буачидзе на церемонии открытия. Он выразил уверенность в том, что новый центр будет эффективно отвечать визовым запросам.

Часы работы центра — с 9 до 17 часов по местному времени с воскресенья по четверг.