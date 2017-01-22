Единовременные пособия для молодых врачей, работающих в селе, вырастут вдвое

Согласно проекту Минздрава, молодые специалисты получат по 45 тысяч леев вместо нынешних 30.

Документ также предусматривает, что для медперсонала со средним образованием, пособие вырастет с 24 до 36 тысяч леев. Первую часть денег специалисты получат после первого месяца работы. Ёе размер составит 11 тысяч леев для врачей и фармацевтов и девять тысяч — для медперсонала. Остальные деньги выделят в конце года.