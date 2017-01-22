Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22«Облик перемен»
10«Бегущий огонь»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15:36 (мск), источник: Sputnik.by

Доплаты молодым учителям: кого это коснется

Постановление Совета министров уже действует — оно вступило в силу 1 января этого года.

МИНСК, 22 янв —Sputnik. Доплаты педагогам коснутся тех молодых специалистов, которые отработали по распределению два года и остались в том же учреждении образования, соответствующая норма закреплена в постановлении Совмина № 48 от 19 января 2017.

Белорусское правительство решило продлить доплаты молодым специалистам-педагогам доплаты еще на один год. Предполагается, что такая мера позволит не снижать уровень достатка учителей и закрепит их за школами.

Читайте также
Белорусские депутаты отрегулируют Uber

Согласно решению правительства, молодые учителя будут получать доплату в размере до одной тарифной ставки 1 разряда. Тарифная ставка первого разряда составляет 31 рубль. Доплаты будут выплачиваться молодым специалистам по основному месту работы пропорционально отработанному времени.

Коснется эта доплата тех молодых специалистов педпрофиля, которые отработали необходимое двухлетнее распределение и остались работать в том же учреждении образования.

Постановление Совмина уже вступило в силу с 1 января 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рижское 'Динамо': иницииатором подачи заявки на ЧМ-2021 был Лукашенко
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ
Число смертей от алкоголя в праздники сократилось на 65%
Спорт
Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте Мужская сборная России завоевала награды во всех гонках на последнем этапе перед чемпионатом мира. Шипулин к золоту добавил бронзу
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь