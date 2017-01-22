Доплаты молодым учителям: кого это коснется

МИНСК, 22 янв —Sputnik. Доплаты педагогам коснутся тех молодых специалистов, которые отработали по распределению два года и остались в том же учреждении образования, соответствующая норма закреплена в постановлении Совмина № 48 от 19 января 2017.

Белорусское правительство решило продлить доплаты молодым специалистам-педагогам доплаты еще на один год. Предполагается, что такая мера позволит не снижать уровень достатка учителей и закрепит их за школами.