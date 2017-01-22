Модернизация ЖКХ в Волгоградской области состоится за счет увеличенных на 10% тарифов для жильцов

Депутат Алексей Буров настаивает на том, что планируемое увеличение тарифов ЖКХ требует объяснений. «Конечно, министерство обещает в 2017 году рост оплаты труда, но когда и насколько он будет увеличен неизвестно, — заметил парламентарий и задал вопрос. — На каком основании повышение тарифов считается необходимым?».

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентин Пронин уточнил, что инициатива повышения тарифов принадлежит представительным органам местного самоуправления, которые обеспокоены состоянием своих коммунальных предприятий. Популистские решения прежних властей довели коммунальные предприятия до банкротства, не увеличивая тарифы для жильцов. Худшее положение — в Волгограде. В политических интересах только тариф на тепло и горячую воду в годовом размере был искусственно занижен на 360 миллионов рублей. «И такая политика велась в течение десятков лет».

Жители Волгограда за услуги ЖКХ платят менее 80% от экономически обоснованного тарифа. Заниженная стоимость коммунальных услуг для граждан компенсировалась за счет завышения платежей для промышленных предприятий, — отметил в ходе дискуссии областной депутат, бывший главный энергетик «Волгоградского химпрома» Сергей Песков.

«При этом тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения в Волгограде остаются одними из самых низких по сравнению с субъектами ЮФО и близлежащими регионами», — обратил внимание заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков. При этом инфраструктура Волгоградского водоканала является крупнейшей на Юге России по протяженности сетей водоснабжения и водоотведения (более 3 тысяч километров).

Представительные органы местного самоуправления 44 из 443 муниципальных образований Волгоградской области решили увеличить предельный индекс повышения тарифов на 9,8% и вышли с такой инициативой к главе региона.

«Малообеспеченные жители могут обратиться за предоставлением субсидии на оплату коммунальных услуг. Бюджет региона ежегодно на эти цели выделяет 2,5 миллиарда рублей, — сообщает Сергей Булгаков. — Полагаю, надо идти дальше по пути модернизации инженерных сетей, энергосбережения и совершенствования механизма социальной защиты населения».