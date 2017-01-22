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14:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе появятся оранжевые троллейбусы

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод сообщил, что приступил к выпуску новых троллейбусов совместно с предприятием «НефАЗ».

На днях был получен каркас первого нового троллейбуса, который в Уфе доукомплектовывается необходимым оборудованием. Об этом сообщили в администрации Уфы.

Корпус нового троллейбуса будет иметь оранжевый цвет. Он будет далеко виден на работе и должен способствовать безопасности движения. Много отличий от предшествовавших моделей будет и в «начинке» будущей машины. Основной его плюс — унификация платформы с автобусом НефАЗ. Многие детали взаимозаменяемы. Также на новом троллейбусе будет установлена система автономного хода.

Новые модели будут отличаться еще и выгодной ценой. Например, новый среднепольный троллейбус в два раза дешевле, чем аналогичные модели. существующие в России.

В конце февраля должны завершиться сборка первого нового уфимского троллейбуса и пройдет его обкатка. Планируется, что в 2017 году на улицах Уфы уже появятся 10 новых оранжевых троллейбусов.

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