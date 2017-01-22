В Хургаде официально открылось генконсульство России

В открытии новой российской дипмиссии за рубежом приняли участие посол РФ в Египте, губернатор провинции Красное море, представители минтуризма АРЕ и местные бизнесмены.

«Открытие генконсульства свидетельствует об уровне отношений между двумя странами, и, несомненно, будет активным образом способствовать их развитию», — сказал в своем выступлении на церемонии открытия посол России в Египте Сергей Кирпиченко.

Генеральным консулом России в Хургаде назначен российский дипломат Джамшед Болтаев. Здание нового генконсульства расположено на главной улице известного курорта аль Мамша, на которой находятся многие гостиницы.

По словам Болтаева, несмотря на временную приостановку туристического потока из России, в генконсульство уже поступило немало обращений от российских граждан. «Наши граждане обращаются с различными вопросами уже с первого дня начала работы генконсульства. Колония российских граждан, проживающих в Хургаде, насчитывает порядка 20 тысяч человек. Это и российские гражданки, вышедшие замуж за египтян, и люди, проживающие здесь в сезон. Есть также и те, кто проживает на курорте по медицинским показаниям», — сказал Болтаев.

Генконсул отметил, что пока представительство работает в тестовом режиме, так как еще не до конца настроено компьютерное оборудование. Полноценная работа нового генконсульства, включающая в себя выдачу виз и паспортов, по словам его руководителя, начнется в конце февраля. Штат генконсульства составляют три дипломата и административный персонал. Распоряжение об открытии генерального консульства России в Хургаде было принято правительством Российской Федерации в ноябре 2015 года.