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16:19 (мск), источник: Tengrinews

Созданный в Алматы детский Bugatti Veyron выставлен на продажу

В Казахстане на продажу выставлена детский Bugatti Veyron, сообщает портал pokatim.ru.

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фотографий

Он был построен в 2014 году по индивидуальному заказу в Алматы. Объявление о продаже детского спорткара появилось накануне в сети.

«Машинка» является миниатюрной копией французского Bugatti Veyron. В подкапотном пространстве выставленного на продажу автомобиля расположен 40-сильный ДВС. Его длина составляет 3,5 метра, поэтому в нее может поместиться ребенок, рост которого варьируется от 120 до 150 сантиметров. В работу «детская» копия Bugatti Veyron приводится при помощи 500-кубового двигателя внутреннего сгорания.

«Кроме этого, стоит обратить внимание на двигающийся спойлер, монтаж подъемных дверей, а также аудиосистему Pioneer. В салоне детского автомобиля, сделанного из натуральной кожи, расположены 4-точечные ремни безопасности. Примечательно, что двигатель автомобиля состоит из мотоциклетного мотора мощностью 40 “лошадок” и вариатора. Максимальная скорость спортивной копии французской модели составляет 90 километров в час», — говорится в сообщении.

На данный момент стоимость детской версии Bugatti Veyron оценивается в 30 тысяч долларов. Разработчики детского спорткара Bugatti Veyron из тюнинг-ателье АТС разрабатывали автомобиль на протяжении двух лет. Продавец отметил, что доставка детского автомобиля может осуществляться по договоренности.

Напомним, ранее руководитель алматинской студии тюнинга Андрей Васильченко сообщал, что на создание детского Bugatti Veyron ушло 40 тысяч долларов. За основу копии суперкара был взят багги. Мастера изготовили макет из пенопласта, сохранив пропорции настоящего Bugatti. После этого с макета сняли матрицу, которую использовали при изготовлении опытного образца. Специалисты постарались повторить даже самые мелкие детали оригинального Veyron.

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