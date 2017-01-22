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16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные средства. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 22 января.

Источник: РИА "Новости"

Глава Минтруда подчеркнул, что, по его мнению, это «очень правильное решение». «Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — отметил Топилин.

Накануне, 21 января, министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить расчеты наличными деньгами, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — объяснил глава Минфина свою позицию.

В начале года наличные расчеты на суммы более 1,8 тысячи долларов были запрещены на Украине. Нацбанк объяснил решение необходимостью развития безналичных расчетов.

В России идея ограничения дорогих покупок за наличные средства обсуждалась в 2012 году с участием Центробанка и Минфина. В Госдуму внесли соответствующий законопроект, но документ не был принят.

Комментарии
4
Роман. Загривач.
Всё правильно.
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Александр Удавихин
Ох уж этот Антошка!
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Руслан Филиппов
А у нас что есть купюра номиналом в 35 000 руб? Ну и сравнение же он применил, юморист однако! )))
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