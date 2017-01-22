Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные средства. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 22 января.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные средства. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 22 января.
Глава Минтруда подчеркнул, что, по его мнению, это «очень правильное решение». «Где вы за границей купите
Накануне, 21 января, министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить расчеты наличными деньгами, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — объяснил глава Минфина свою позицию.
В начале года наличные расчеты на суммы более 1,8 тысячи долларов были запрещены на Украине. Нацбанк объяснил решение необходимостью развития безналичных расчетов.
В России идея ограничения дорогих покупок за наличные средства обсуждалась в 2012 году с участием Центробанка и Минфина. В Госдуму внесли соответствующий законопроект, но документ не был принят.