Стоимость жилья на вторичном рынке снизится к началу лета — эксперты

По словам экспертов, колебания на рынке недвижимости продолжатся и в этом году. В частности, на фоне продолжающейся стагнации стоимость вторичного жилья просядет, передаёт Krisha.kz.

«В 2016 году дно на рынке вторичного жилья так и не было достигнуто. Снижение в этом году будет продолжаться и составит до 20% к началу лета. При этом цены на “первичку” уже где-то на 80% приближены к объективным, а это 200−250 тысяч тенге за 1 кв. м — такова, по нашим оценкам, реальная стоимость квадрата в новостройке комфорт-класса. Эконом должен быть ещё дешевле», — говорит президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

Что же касается первичного рынка, то риелторы ожидают увеличение объёма точечного строительства. По их мнению, только крупные застройщики могут позволить себе возведение больших жилых комплексов, более мелким компаниям это не выгодно. Поэтому в этом году будет популярно строительство домов не большой этажности III класса комфортности по цене 300−340 тысяч тенге за 1 кв. м. Это, в свою очередь, породит конкуренцию между застройщиками и приведёт к правильному соотношению цена-качество.

«Некоторые крупные строительные компании, работающие в сегменте бизнес- и элиткласса, чтобы не демпинговать и остаться в своих нишах, открывают дочерние компании, специализирующиеся на экономжилье. И у них качество строящихся домов ничем не хуже, чем у старшего брата, с небольшой поправкой на класс дома. Таким образом крупные игроки удерживают клиентов, которые не готовы покупать дорогой сегмент, а таких предостаточно», — считает эксперт агентства недвижимости Астаны «Квадрат» Анна Савицкая.

Займы могут стать доступнее для населения с введением новой госпрограммы жилищного строительства «Нурлы Жер», в рамках которой начнётся субсидирование ипотеки.

«Если говорить о новостройках, то в этом году у строительных компаний появится больше совместных проектов с банками. Вследствие чего будут разрабатываться дополнительные механизмы для стимулирования покупателя приобретать недвижимость. Как правило, это экономичные кредиты от 2.12% годовых на три года при 60% первоначального взноса», — предполагает директор AH Dixi Нина Лукьяненко.

Эксперты предполагают, что в связи с этим активизируются мошенники, предлагающие покупку доступного жилья от государства. Тем временем, в Алматы повышается спрос на двух- и трёхкомнатные квартиры улучшенной планировки с большими кухнями. Эта ситуация может поколебать первенство малогабаритного жилья.