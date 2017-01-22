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20:09 (мск), источник: Sputnik.by

Извещения о сборе «налога на тунеядство» получили 106 тысяч минчан

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Около 106 тысяч извещений о необходимости оплаты «налога на тунеядцев» получили минчане, сообщил газете «Минский курьер» начальник инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по Минску Андрей Соболевский.

Источник: AP 2016

Согласно декрету президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные белорусы ежегодно должны уплачивать в госбюджет специальный сбор, размер которого составляет 20 базовых величин (в настоящее время — 460 рублей).

«На данный момент извещения получили примерно 106 000 минчан. Более 11 000 из них представили документы о том, что они не должны возмещать казне финансовые средства, и эти сведения учли. По большому счету, наша задача заключается в том, чтобы в общий список не попадали люди, которые не являются социальными иждивенцами. Хотя ошибки, конечно, случаются», — рассказал газете Соболевский.

Как отметил представитель инспекции, налоговики не застрахованы от ошибок, а «процесс пока что не настолько хорошо откатан».

«Но мы движемся к этому. Что касается общей суммы, которая уже поступила в бюджет от названной категории граждан, то это около 2,2 миллиона рублей. Срок уплаты так называемого налога на тунеядство за 2015 год — не позднее 20 февраля 2017-го. Поэтому некоторым минчанам еще предстоит позаботиться о том, чтобы решить эту задачу», — добавил начальник инспекции по Минску.

Рассказал Соболевский и о том, как можно без извещения узнать, занесли ли тебя в список «тунеядцев». По словам представителя МНС, это можно сделать через личный электронный кабинет на сайте МНС. «Правда, эта услуга будет доступна при начислении налога за 2016 год. Относительно 2015-го сервис неактивен», — уточнил чиновник.

Также официальном портале МНС есть возможность оплатить сбор на финансирование государственных расходов. Свой кабинет можно открыть бесплатно — для этого нужно обратиться с паспортом в свою ИНС.

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