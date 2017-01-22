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20:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Ткачев назвал условия возвращения турецких помидоров в Россию

Отмену запрета на поставки овощей из Турции необходимо обсуждать вместе с вопросом допуска российского мяса на турецкий рынок. Такую позицию высказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в кулуарах встречи министров сельского хозяйства G20, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции — молочной продукции, мяса птицы, говядины, баранины», — заявил глава Минсельхоза.

При этом министр подчеркнул, что Москва будет исходить «из соображений национальной безопасности» при принятии решений по поводу действующего продовольственного эмбарго.

В октябре прошлого года Россия вывела из-под действия эмбарго часть турецкой плодоовощной продукции — свежие и сушеные апельсины и мандарины, персики и нектарины, абрикосы, сливы. При этом сохранился запрет на ввоз кур и индеек, гвоздики, томатов, огурцов, лука, цветной капусты, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, жевательной резинки и соли.

В ноябре сообщалось, что Минсельхоз предложил Минэкономразвития не разрешать ввоз турецких помидоров еще в течение двух-трех лет. Инициативу объясняли активным развитием отечественного тепличного хозяйства.

Москва ввела против Анкары ряд санкций, в том числе запретила ввоз некоторых видов товаров, после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за инцидент, тогда ограничения стали постепенно снимать.

Комментарии
3
Геннадий Воронов
Сергей! Запросто. Этикетки переклеить. Слопают за милую душу.
Был такой опыт. Правда в Москве.
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Сергей Зауглов
Свинину в Туцию?
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джони
ещё один
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