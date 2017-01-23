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05:09 (мск), источник: Известия

Минэкономразвития вступилось за курильщиков

Ведомство сочло антитабачную концепцию Минздрава сложнореализуемой и нарушающей Конституцию РФ.

Источник: Reuters

Минэкономразвития раскритиковало основные предложения антитабачной концепции Минздрава, назвав некоторые из ее положений нарушающими основные права граждан, а также требующими несоразмерных результату усилий. Министерство здравоохранения накануне Нового года предложило радикальный сценарий борьбы с курением, включающий запрет на покупку сигарет родившимся после 2015 года.

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев 13 января направил в Минздрав отзыв на проект «Концепции по осуществлению государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу» (копия документа Минэка есть у «Известий»).

Саму идею Фомичев похвалил, отметив, что «Минэкономразвития поддерживает необходимость мер, направленных на охрану здоровья населения, снижение распространенности потребления табака».

Но основные меры, предлагаемые Минздравом, Олег Фомичев назвал «необоснованными и нереализуемыми на практике».

Никаких указаний на то, почему указанный запрет предлагается ввести именно для родившихся после 2015 года, у Минздрава нет, замечает Фомичев.

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Замглавы Минэка обратил внимание, что в соответствии с Гражданским кодексом (ГК) способность гражданина осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста.

— В соответствии с ГК никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом, — подчеркивает Фомичев.

При этом ограничения должны быть соотнесены с положениями Конституции, замечает чиновник.

Представляется, что предлагаемый запрет необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года, что противоречит Конституции и гражданскому законодательству.
Олег ФомичевЗамглавы Минэкономразвития

Ценовые и налоговые меры Минздрава по сокращению спроса на табак также вызывают вопросы у Минэкономразвития.

Повышение ставок акцизов на табачную продукцию представляется необоснованным и может привести к негативным последствиям, таким как приток контрафактной продукции, а также снижению конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с поставляемой с территории государств — членов ЕАЭС.
Олег ФомичевЗамглавы Минэкономразвития
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Далее он критикует введение экологического налога на сигареты и налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина, уточняя, что «соответствующие меры приведут к двойному налогообложению».

Скептически Олег Фомичев смотрит и на предложение внедрить систему отслеживания табачной продукции — аналога ЕГАИС в алкогольной отрасли. Это может способствовать росту нелегального рынка табачной продукции и снижению собираемости акцизов.

Ограничения в торговле чреваты нарушением конкурентных условий на рынке, дополнительные ограничения мест курения невозможно будет контролировать, увеличение рабочего дня может потребовать несоразмерных результату усилий; таким образом в МЭР отвергли все основные меры, предложенные концепцией Минздрава.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что разработка проекта новой концепции экспертами ведомства была начата в конце 2015 года. Именно поэтому министерство предложило запретить курение тем, кто родился после 2015 года.

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Главным в данной инициативе является не конкретный год, а тот факт, что с определенного исторического момента потребление табака должно быть поэтапно делегализовано. Такой подход обсуждается в целом ряде государств и не является чем-то уникальным для нашей страны.
Олег СалагайДиректор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава

По словам Олега Салагая, от ведомств, рассмотревших первичный вариант документа, не поступало безусловно отрицательных отзывов.

— Некоторые федеральные органы высказали замечания по отдельным мерам, содержащимся в проекте концепции, которые, однако, не препятствуют дальнейшей работе над документом, — отметил Салагай.

В то же время, как писали «Известия», антитабачную концепцию Минздрава не поддержал Минфин.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский отмечает, что стремление Минздрава поэтапно делегализовать потребление табака сложно назвать правомерным.
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— Конституция действительно предусматривает возможность ограничения в некоторой мере прав и свобод граждан в целях сохранения их здоровья, однако инициатива ведомства фактически подразумевает частичное изъятие табачных изделий из гражданского оборота, причем данное ограничение будет действовать лишь в отношении определенной группы лиц, — заявил адвокат. — Проект подразумевает отсутствие в будущем возможности у граждан, родившихся после 2015 года, приобретать сигареты даже после наступления совершеннолетия, то есть возникнет ситуация дискриминации одной из групп совершеннолетних граждан по сравнению с другими.

Владимир Старинский уверен, что даже если соответствующий закон и будет принят, Конституционный суд, скорее всего, признает его антиконституционным.

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