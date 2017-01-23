Стоимость проезда в автобусах Владивостока с сегодняшнего дня выросла до 21 рубля

Владивосток, 23 января, PrimaMedia.

Стоимость проезда в автобусах Владивостока подорожала до 21 рубля в понедельник, 23 января. Выросла и стоимость билетов в трамваях (до 14 рублей), троллейбусах (до 14 рублей) и фуникулере (до 12 рублей), сообщает ИА PrimaMedia.

Такое решение принял уполномоченный орган — департамент по тарифам администрации Приморского края.

В автобусах Владивостока уже поменялась информация о плате за проезд.