Стоимость проезда в автобусах Владивостока с сегодняшнего дня выросла до 21 рубля
Также подорожали билеты на поездки в трамваях, троллейбусах и фуникулере.
Также подорожали билеты на поездки в трамваях, троллейбусах и фуникулере.
Владивосток, 23 января, PrimaMedia.
Стоимость проезда в автобусах Владивостока подорожала до 21 рубля в понедельник, 23 января. Выросла и стоимость билетов в трамваях (до 14 рублей), троллейбусах (до 14 рублей) и фуникулере (до 12 рублей), сообщает ИА PrimaMedia.
Такое решение принял уполномоченный орган — департамент по тарифам администрации Приморского края.
В автобусах Владивостока уже поменялась информация о плате за проезд.
Отметим, не весь общественный транспорт Владивостока оказался готов к повышению стоимости проезда до 21 рубля. Поскольку