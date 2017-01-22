СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полицейские подразделения Росгвардии вооружат уникальными многофункциональными
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полицейские подразделения Росгвардии вооружат уникальными многофункциональными
Новое устройство будет предназначено для экипировки сотрудников Росгвардии, которые патрулируют общественные места и задерживают правонарушителей.
Изделие оснащено светодиодным фонарем, имеет специальный картридж со светошумовой гранатой, способно бить зарядом электричества на расстояние до пяти метров.
Для точного попадания в цель на шокере установлен лазерный указатель.
Помимо прочего, каждое устройство имеет специальный
По словам гендиректора компании OBERON, которая занимается разработкой новой дубинки, Игоря Шушура, в скором времени начнутся массовые поставки изделия, так как оно уже вышло на этап госиспытаний.
ZEUS уникален тем, что, в отличие от аналогичных иностранных устройств, он сочетает в себе несколько функций. Выполняет свои типовые задачи (дубинка-электрошокер) и дает военнослужащему возможность обследовать в ночное время автомобиль или подвал жилого здания с помощью мощного фонаря.
Газета отмечает, что шокер прошел необходимые клинические испытания, в ходе которых подтвердилось, что устройство не повреждает внутренние органы человека, а лишь на время обездвиживает его.