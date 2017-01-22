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01:56 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полицейские подразделения Росгвардии вооружат уникальными многофункциональными дубинками-электрошокерами ZEUS. Об этом сообщает газета «Известия».

Источник: РИА Новости

Новое устройство будет предназначено для экипировки сотрудников Росгвардии, которые патрулируют общественные места и задерживают правонарушителей.

Изделие оснащено светодиодным фонарем, имеет специальный картридж со светошумовой гранатой, способно бить зарядом электричества на расстояние до пяти метров.
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Для точного попадания в цель на шокере установлен лазерный указатель.

Помимо прочего, каждое устройство имеет специальный чип-код, в котором прописаны данные владельца, и без которого оно не будет работать.

По словам гендиректора компании OBERON, которая занимается разработкой новой дубинки, Игоря Шушура, в скором времени начнутся массовые поставки изделия, так как оно уже вышло на этап госиспытаний.

ZEUS уникален тем, что, в отличие от аналогичных иностранных устройств, он сочетает в себе несколько функций. Выполняет свои типовые задачи (дубинка-электрошокер) и дает военнослужащему возможность обследовать в ночное время автомобиль или подвал жилого здания с помощью мощного фонаря.
Игорь ШушураГенеральный директор компании OBERON

Газета отмечает, что шокер прошел необходимые клинические испытания, в ходе которых подтвердилось, что устройство не повреждает внутренние органы человека, а лишь на время обездвиживает его.

Комментарии
2
Санёк Саньков
Для нас стараются
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дядя Коля
Ой , лихоньки......Ой , тошеньки.....
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