Встречают по платежке

Источник: РИА "Новости"

Очередной период уплаты налогов может оказаться проблемным для компаний и банков. Минфин так и не выпустил подзаконные акты, которые регламентируют оформление платежей по налогам, перечисляемым за третьих лиц. В результате банкиры попали в затруднительное положение: с одной стороны, отказать клиенту в такой услуге нельзя, с другой, — налоговики могут не зачесть неверно оформленный с их точки зрения платеж. В таком случае клиент имеет право потребовать от банка возмещения расходов на пени и штрафы.

Читайте также Российским налогоплательщикам разрешили платить налоги друг за друга

На этой и следующей неделе банкам предстоит обработать большой объем налоговых платежей. 25 января истекает срок уплаты юридическими лицами налога на добавленную стоимость (НДС) за четвертый квартал 2016 года, который является лидером поступлений в бюджет (по данным ФНС, 2,4 трлн руб. за 11 месяцев 2016 года). Спустя три дня наступает срок уплаты налога на прибыль, далее налогов на имущество, транспортного, акцизов и пр. Это первые массовые перечисления налогов после вступления в силу поправок к Налоговому кодексу (НК РФ) от 30 ноября 2016 года, которые позволили «иным» лицам уплачивать налоги за налогоплательщика. Однако воспользоваться новой возможностью, как показал опрос «Ъ» крупнейших банков (топ-10), в ближайшее время не удастся. Банки не готовы проводить налоговые платежи за третьих лиц, ссылаясь на отсутствие нормативных документов.

Мы ожидаем, когда нормативные акты по оформлению платежных поручений (107н Минфина и 383-П ЦБ) будут приведены в соответствие с поправками к НК РФ. После этого мы предоставим клиентам возможность уплаты налогов за третьих лиц. Наталья Масарская Руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка

Непосредственный регулятор банков — ЦБ разъяснил «Ъ», что необходимости изменения его внутренних документов нет.

Читайте также Власти не будут повышать налоги в ближайшие годы, пообещал Силуанов

«Порядок указания информации для налоговых целей устанавливается в приказе 107н и относится к компетенции Минфина, — сообщили в пресс-службе ЦБ.— Проект соответствующих изменений в 107н разрабатывается Минфином с участием Банка России. При этом изменения в 383-П не потребуются». В Минфине на запрос «Ъ» не ответили. Пока не выйдет приказ Минфина, на основании которого банк мог бы предложить данную услугу клиентам, такой сервис не может быть реализован, отмечают в Абсолют-банке. До 30 ноября 2016 года возможность уплаты налога «иным лицом» не была прописана в НК РФ, налоги налогоплательщик должен был перечислять самостоятельно. И банки проводили подобные платежи без проблем. Если клиент изъявлял желание заплатить налоги за кого-то, банк в платежном поручении в графе «Назначение платежа» просто указывал ИНН, КПП и наименование налогоплательщика. Эксперты уверены, что отказ от проведения налоговых платежей за третьих лиц может выйти банкам боком.

НК РФ — закон прямого действия. И не проблема компании, как банк будет проводить платеж, а в противном случае клиент вправе потребовать от банка письменный отказ, а далее — уплаты пени по налогу за несвоевременное перечисление. Михаил Мухин Президент Центра налоговых экспертиз и аудита

В ЦБ полагают, что пока налоговые платежи за третьих лиц можно проводить, включая информацию о плательщике в назначение платежа, то есть использовать старый механизм. Но такой подход может не понравиться уже налоговикам. В конце декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила информационное письмо с разъяснениями, как оформлять подобные платежи. Согласно им, в графах «ИНН» и «КПП» необходимо указывать реквизиты того, за кого платится. Реквизиты же перечисляющего деньги требовалось писать в поле «Плательщик».

Все налоговые платежи в инспекциях разносятся в автоматическом режиме, где один из реквизитов — ИНН плательщика. И если в платежке будет ИНН третьего лица, то программа и занесет платеж на счет третьего лица и потребуется ручная корректировка. Артем Родионов Налоговый консультант, бывший налоговый инспектор

Читайте также Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными