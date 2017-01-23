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03:19 (мск), источник: Вести Приморье

Строительство второго участка автодороги Владивосток-Порт Восточный начато в Приморье

Участок пройдет от Артема до Царевки. Второй участок дороги будет проходить в обход населенных пунктов Штыково, Шкотово, Смоляниново. Это позволит сократить протяженность пути от Владивостока до Большого Камня на 22 км.

Источник: Вести Приморье

В Приморье приступили к строительству второго участка автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный. Участок пройдет от Артема до Царевки.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строители приступили к подготовительным работам.

«Начался подвоз техники, вырубка леса, создание геодезической разбивочной основы. Также идет строительство рабочего городка для сотрудников», — рассказали в ведомстве.

Второй участок дороги будет проходить в обход населенных пунктов Штыково, Шкотово, Смоляниново и обеспечит скоростной проезд до Большого Камня, в том числе к судостроительному комплексу «Звезда» и жилым микрорайонам. Это позволит сократить протяженность пути от Владивостока до Большого Камня на 22 километра. В составе данной дороги предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

Строительство участка автодороги протяженностью почти 25 километров оценено в 21 миллиард рублей, из них 18,7 миллиардов — федеральные средства, остальное средства краевого бюджета. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-Владивосток-Порт Восточный-Находка.

По мнению Губернатора края Владимира Миклушевского, реализация проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» принесет большой экономический эффект не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая. Два МТК формируют кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинций КНР к портам юга Приморья, поэтому вызывают большой интерес у китайских коллег. Поскольку проект транспортных коридоров требует больших капиталовложений, Приморье готово заключить с партнером концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Данная финансовая модель была одобрена Правительством РФ.

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