Строительство второго участка автодороги Владивосток-Порт Восточный начато в Приморье

В Приморье приступили к строительству второго участка автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный. Участок пройдет от Артема до Царевки.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строители приступили к подготовительным работам.

«Начался подвоз техники, вырубка леса, создание геодезической разбивочной основы. Также идет строительство рабочего городка для сотрудников», — рассказали в ведомстве.

Второй участок дороги будет проходить в обход населенных пунктов Штыково, Шкотово, Смоляниново и обеспечит скоростной проезд до Большого Камня, в том числе к судостроительному комплексу «Звезда» и жилым микрорайонам. Это позволит сократить протяженность пути от Владивостока до Большого Камня на 22 километра. В составе данной дороги предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

Строительство участка автодороги протяженностью почти 25 километров оценено в 21 миллиард рублей, из них 18,7 миллиардов — федеральные средства, остальное средства краевого бюджета. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-Владивосток-Порт Восточный-Находка.