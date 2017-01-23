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04:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Железногорске объявили о запуске «сухого» хранения топлива АЭС

Расчетный срок хранения ОЯТ — 50 лет.

Под Красноярском запустили вторую очередь «сухого» хранилища отработанного топлива, сообщает корпоративное издание «Горно-химический комбината».

Хранением отработанного топлива ГХК занимается с 1985 года. До недавнего времени этот процесс осуществлялся «мокрым» способом — контейнеры с ОЯТ содержались в воде. Принципиальное отличие «сухого» метода в том, что топливо помещают в воздухоохлаждаемое хранилище. По словам представителей ГХК, этот способ намного безопаснее «мокрого» хранения.

Хранилище соответствуют 8-балльному уровню сейсмической безопасности и может выдержать падение самолета.

Строительство второй очереди здания было завершено в 2015 году. В прошлом году Ростехнадзор разрешил предприятию работать с ядерными материалами. В декабре 2016 года специалисты Изотопно-химического завода ГХК сначала провели опытные операции по передаче отработавшего ядерного топлива из «мокрого» хранилища ОЯТ, охлаждаемого водой, в «сухое» хранилище. После этого восемь сборок с отработавшим топливом реакторов ВВЭР-1000 были загружены в специальные пеналы, которые затем заполнили инертным газом и установили в гнездо зала хранения. Все системы второй очереди «сухого» хранилища отработали штатно, отмечает «Вестник ГХК».

Расчетный срок хранения ОЯТ в «сухом» хранилище — 50 лет.

Отмечается, что хранилище и технология «сухого» хранения — концептуальное российское ноу-хау в мировой практике. Подобных объектов нет нигде в мире, однако намерение об их строительстве уже высказали несколько стран.

«Горно-химический комбинат» имеет статус федеральной ядерной организации. На предприятии сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

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