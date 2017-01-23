В Железногорске объявили о запуске «сухого» хранения топлива АЭС
Расчетный срок хранения ОЯТ — 50 лет.
Расчетный срок хранения ОЯТ — 50 лет.
Под Красноярском запустили вторую очередь «сухого» хранилища отработанного топлива, сообщает корпоративное издание «Горно-химический комбината».
Хранением отработанного топлива ГХК занимается с 1985 года. До недавнего времени этот процесс осуществлялся «мокрым» способом — контейнеры с ОЯТ содержались в воде. Принципиальное отличие «сухого» метода в том, что топливо помещают в воздухоохлаждаемое хранилище. По словам представителей ГХК, этот способ намного безопаснее «мокрого» хранения.
Хранилище соответствуют 8-балльному уровню сейсмической безопасности и может выдержать падение самолета.
Строительство второй очереди здания было завершено в 2015 году. В прошлом году Ростехнадзор разрешил предприятию работать с ядерными материалами. В декабре 2016 года специалисты
Расчетный срок хранения ОЯТ в «сухом» хранилище — 50 лет.
Отмечается, что хранилище и технология «сухого» хранения — концептуальное российское
«Горно-химический комбинат» имеет статус федеральной ядерной организации. На предприятии сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного