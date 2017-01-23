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04:53 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Энергетики намерены отключить теплоснабжение «Амурметаллу» за долги

Дальневосточная генерирующая компания грозит прекратить подачу тепла на крупнейший металлургический завод Дальнего Востока «Амурметалл» из-за долгов более 35 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Источник: ИТАР-ТАСС

«В ноябре 2016 года долг предприятия составил 15 млн рублей, в декабре — 20 млн рублей. По прогнозам специалистов энергокомпании, сумма долга ОАО “Амурметалл” в январе может увеличиться еще на 20 млн рублей», — говорится в сообщении энергокомпании.

По данным энергетиков, «Амурметалл» ограничил подачу тепла на 23 из 100 своих объектов. «Если вопрос с погашением долга не будет урегулирован, то АО “ДГК” будет вынуждено ввести полное ограничение в подаче тепловой энергии», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе «Амурметалла» не смогли прокомментировать ситуацию.

Напомним, в декабре 2016 года энергетики грозили ограничить электроснабжение на всём заводе за долги в 300 млн рублей.

С октября 2013 года «Амурметалл» проходит процедуру банкротства, а с сентября 2015 года кредиторы и конкурсный управляющий продают его активы. Предприятие имеет кредиторский долг в 35 млрд рублей.

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