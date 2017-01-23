Энергетики намерены отключить теплоснабжение «Амурметаллу» за долги
Дальневосточная генерирующая компания грозит прекратить подачу тепла на крупнейший металлургический завод Дальнего Востока «Амурметалл»
Дальневосточная генерирующая компания грозит прекратить подачу тепла на крупнейший металлургический завод Дальнего Востока «Амурметалл»
«В ноябре 2016 года долг предприятия составил 15 млн рублей, в декабре — 20 млн рублей. По прогнозам специалистов энергокомпании, сумма долга ОАО “Амурметалл” в январе может увеличиться еще на 20 млн рублей», — говорится в сообщении энергокомпании.
По данным энергетиков, «Амурметалл» ограничил подачу тепла на 23 из 100 своих объектов. «Если вопрос с погашением долга не будет урегулирован, то АО “ДГК” будет вынуждено ввести полное ограничение в подаче тепловой энергии», — добавили в
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Напомним, в декабре 2016 года энергетики грозили ограничить электроснабжение на всём заводе за долги в 300 млн рублей.
С октября 2013 года «Амурметалл» проходит процедуру банкротства, а с сентября 2015 года кредиторы и конкурсный управляющий продают его активы. Предприятие имеет кредиторский долг в 35 млрд рублей.