Энергетики намерены отключить теплоснабжение «Амурметаллу» за долги

«В ноябре 2016 года долг предприятия составил 15 млн рублей, в декабре — 20 млн рублей. По прогнозам специалистов энергокомпании, сумма долга ОАО “Амурметалл” в январе может увеличиться еще на 20 млн рублей», — говорится в сообщении энергокомпании.

По данным энергетиков, «Амурметалл» ограничил подачу тепла на 23 из 100 своих объектов. «Если вопрос с погашением долга не будет урегулирован, то АО “ДГК” будет вынуждено ввести полное ограничение в подаче тепловой энергии», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе «Амурметалла» не смогли прокомментировать ситуацию.

Напомним, в декабре 2016 года энергетики грозили ограничить электроснабжение на всём заводе за долги в 300 млн рублей.

С октября 2013 года «Амурметалл» проходит процедуру банкротства, а с сентября 2015 года кредиторы и конкурсный управляющий продают его активы. Предприятие имеет кредиторский долг в 35 млрд рублей.