Крупную партию «Боярышника» изъяли полицейские в Приморье

Владивосток, 23 января, PrimaMedia.

Полицейские обнаружили склад, в котором хранилось свыше 163 тысяч флаконов «Боярышника», «Перцовки» и косметических жидких спиртосодержащих изделий. Всю запрещенную продукцию изъяли, сейчас она находится на одном из предприятий города Находки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Всего на территории базы на улице Угольной в Находке полицейские обнаружили 3564 коробки с запрещенной продукцией. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Напомним, в конце декабря 2016 года Рocпотребнaдзop запретил розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на территории России на 30 суток в связи с тем, что в Иркутске от отравления спиртocoдержащим концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, погибли 76 человек.