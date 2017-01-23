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05:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Крупную партию «Боярышника» изъяли полицейские в Приморье

Более 163 тысяч флаконов хранились на складах в Находке.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 января, PrimaMedia.

Полицейские обнаружили склад, в котором хранилось свыше 163 тысяч флаконов «Боярышника», «Перцовки» и косметических жидких спиртосодержащих изделий. Всю запрещенную продукцию изъяли, сейчас она находится на одном из предприятий города Находки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Всего на территории базы на улице Угольной в Находке полицейские обнаружили 3564 коробки с запрещенной продукцией. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Напомним, в конце декабря 2016 года Рocпотребнaдзop запретил розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на территории России на 30 суток в связи с тем, что в Иркутске от отравления спиртocoдержащим концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, погибли 76 человек.

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