Энергетики повысили надежность работы Владивостокской ТЭЦ-2

Владивосток, 23 января, PrimaMedia.

Включен в работу третий тоннель технического водоснабжения основного источника тепла и электроэнергии во Владивостоке — ВТЭЦ-2. Это самая мощная электростанция на юге Приморского края, уникальной особенностью которой по сравнению с большинством ТЭЦ в России является использование в системе техводоснабжения не пресной, а морской воды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Напомним, что проектировщики томского отделения Теплоэлектропроекта министерства энергетики и электрификации СССР разработали уникальное решение, которое предусматривало использование на станции воды из Уссурийского залива для охлаждения турбин. С этой целью на берегу бухты Тихая была построена насосная станция, которая обеспечивает забор морской воды, после чего она по двум подземным тоннелям транспортируется на Владивостокскую ТЭЦ-2.

После пуска станции в 1970 году в процессе эксплуатации появилась необходимость строительства третьего тоннеля техводоснабжения, так как два действующих требовали проведения ежегодного планового ремонта, произвести который было возможно только при условии снижения нагрузки на станцию. Для решения этой задачи в 80-е годы был разработан проект, а в начале 90-х годов энергетики приступили к его реализации — были проведены работы по проходке и бетонированию нового тоннеля. Однако в сложный период реформ энергетической отрасли в стране и из-за отсутствия финансирования, проект так и не был завершен.

В 2014 году руководством АО «Дальневосточная генерирующая компания» было принято решение о возобновлении строительства. За два года были выполнены завершающие работы по достройке тоннеля, произведено его подключение к системе технического водоснабжения ВТЭЦ-2, стены тоннеля были обработаны особым покрытием, которое предотвращает их обрастание морскими биоорганизмами. Примечательно, что химический состав покрытия специально для данного проекта разработали ученые Дальневосточного Федерального Университета.

В декабре 2016 года весь комплекс работ был завершен, успешно прошли пуско-наладочные испытания, и в январе 2017 года третий тоннель введен в эксплуатацию.

«Благодаря реализации проекта появилась возможность гибко и оперативно, без снижения нагрузки в период ремонтных работ, управлять режимом работы системы технического водоснабжения ВТЭЦ-2: как правило, два тоннеля в работе, один — в резерве (в ремонте). Важно учесть, что новый тоннель защищен от биологического морского обрастания в виде водорослей и ракушек, что должно облегчить условия работы трубной системы конденсаторов турбин. Все это положительно влияет на надежность работы Владивостокской ТЭЦ-2 в целом», — подчеркнул директор филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий Лебедь.