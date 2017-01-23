Центробанк отозвал лицензию у омского «Сириуса»

«В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества СБ “Сириус” существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорится в сообщении.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Руководство и собственники «Сириуса» не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Сибирский банк «Сириус» по итогам третьего квартала 2016 года занял 565 место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По данным Банка России, на 1 января текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 527 место в банковской системе РФ.