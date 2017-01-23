Средняя зарплата в Иркутской области увеличилась на 9%

В Иркутской области в ноябре 2016 года на 9% увеличился уровень средней заработной платы по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба Иркутскстата, в ноябре средняя заплата составила 35 698 рублей. По сравнению с октябрем она увеличилась на 3,3%.

В целом по России средняя заработная плата в октябре прошлого года составила 35 749 рублей. Оплата труда в Иркутской области была на 1192 рубля ниже российского уровня.

В ноябре средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Иркутской области составила 41,5 тыс. рублей. Такой уровень сложился за счет отдельных видов деятельности, где труд оценивается более высоко. Работа на добывающих предприятиях приносит в среднем по 81,7 тыс. рублей (вдвое выше областного показателя), в финансовых организациях — 60,5 тыс. рублей (в 1,5 раза выше областного показателя), в производстве транспортных средств и оборудования, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 50,8 тыс. рублей (на 22% выше). Зарплату выше среднего уровня (на 3−9 тыс. рублей) обеспечивают металлургическое, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство транспортных средств, машин и оборудования, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, органы управления.

Но во многих видах деятельности оплата труда заметно ниже сложившейся по региону. Работники образования, здравоохранения, торговли, а также занятые производством пищевых продуктов, прочих неметаллических минеральных продуктов, предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг получают по 26−30 тысяч рублей. В производстве резиновых и пластмассовых изделий средний заработок — 24 тысячи, в гостинично-ресторанном бизнесе — 21, в рыболовстве и рыбоводстве — 20 тысяч рублей.

В целом по области за счет малого бизнеса средняя зарплата снижается на 14%, до 35,7 тыс. рублей.