140 тонн фальсифицированного алкоголя уничтожат в Приангарье
На контрафакте можно было заработать несколько десятков миллионов рублей.
На контрафакте можно было заработать несколько десятков миллионов рублей.
В Иркутской области по решению суда уничтожат 140 тонн контрафактного спиртного, изъятого правоохранителями. Об этом сообщает
Ранее в рамках рейдов из незаконного оборота в Приангарье изъяли более 25 контейнеров алкоголя, в том числе и дорогостоящих элитных марок. Общая стоимость изъятого спиртного оценивается в более 40 млн рублей.
Криминальная деятельность группы, организовавшей канал поставки и сбыт в регионе области контрафактного спиртного, была пресечена в июле 2016 года. Сотни коробок с водкой, коньяком, настойками и вином полицейские обнаружили на складах одной из промышленных баз