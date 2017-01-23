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07:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

140 тонн фальсифицированного алкоголя уничтожат в Приангарье

На контрафакте можно было заработать несколько десятков миллионов рублей.

В Иркутской области по решению суда уничтожат 140 тонн контрафактного спиртного, изъятого правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее в рамках рейдов из незаконного оборота в Приангарье изъяли более 25 контейнеров алкоголя, в том числе и дорогостоящих элитных марок. Общая стоимость изъятого спиртного оценивается в более 40 млн рублей.

Криминальная деятельность группы, организовавшей канал поставки и сбыт в регионе области контрафактного спиртного, была пресечена в июле 2016 года. Сотни коробок с водкой, коньяком, настойками и вином полицейские обнаружили на складах одной из промышленных баз Усть-Кута. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

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