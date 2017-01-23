140 тонн фальсифицированного алкоголя уничтожат в Приангарье

В Иркутской области по решению суда уничтожат 140 тонн контрафактного спиртного, изъятого правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее в рамках рейдов из незаконного оборота в Приангарье изъяли более 25 контейнеров алкоголя, в том числе и дорогостоящих элитных марок. Общая стоимость изъятого спиртного оценивается в более 40 млн рублей.