Лекарства в Красноярском крае за год подорожали на 4,7%

В Красноярском крае в 2016 году потребительские цены на медикаменты в среднем выросли на 4,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 января, в Красноярскстате.

По данным красноярских статистиков, наибольший рост цен в декабре прошлого года по отношению к декабрю 2015 года зафиксирован на лекарственный препарат «Ренни». Он подорожал на 20,5%. Также существенно выросли цены на корвалол (18,8%), йод (16,8%), отечественный анальгин (15%), поливитамины без минералов (14,7%).

На ряд препаратов за этот период зафиксировано снижение цен. Например, «Линекс» подешевел на 16,4%, левамеколь — на 6,1%, бисопролол — на 4,9%.

В Красноярскстате отметили, что в Хакасии за прошлый год потребительские цены на медикаменты в среднем увеличились на 4,4% (значительнее всего подорожал йод — на 37%), в Туве — на 3,8% (йод — 22,5%).

В Сибири в целом за год наименьшее значение индекса цен на медикаменты сложилось в Забайкальском крае (100,9%), наибольшее — в Иркутской области (105,5%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за 2015 год цены на медикаменты в Красноярском крае в среднем увеличились на 14,7%.