ЦБ отозвал лицензию у «банка Мацелевичей» в Омске

С сегодняшнего дня, 23 января, у омского банка «Сибирский банк «Сириус» отозвана лицензия решением Центрального банка России. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

Напомним, что в прошлом «Сибирский банк Сириус» назывался иначе — омичам он был известен как «Единый строительный банк». В составе его руководства были Татьяна и Владислав Мацелевич, соответственно жена и брат известного банкира Станислава Мацелевича. По данным следствия, Станислав Мацелевич руководил ОПГ, которой удалось получить от обналички больше 393 миллиона рублей.

Отметим, что главный акционер «Сибирского банка Сириус» Василий Дякун находится в розыске также по «делу Мацелевича». Ему принадлежит 20% уставного капитала учреждения, которые оцениваются в 40 миллионов рублей. Сам Дякун так до сих пор и не найден.

Интересно, что причиной для отзыва лицензии у «Сириуса» значится «неисполнение федеральных законов, касающихся борьбы с отмыванием нелегальных доходов, а также нормативных актов ЦБ РФ».