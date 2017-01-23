Омичи за год заплатили 148 миллиардов налогов

За прошедшие месяцы 2016 года налогоплательщики Омской области пополнили консолидированный бюджет Российской Федерации на 148 миллиардов рублей. Сумма налоговых платежей по сравнению с 2015 годом выросла на 20,5% или на 25,2 миллиарда рублей.

В том числе в территориальный бюджет поступило 106 миллиарда рублей, при этом объемы увеличились на 20,4% или на 18 миллиардов рублей. Федеральный бюджет пополнился на 42 миллиарда рублей — это больше прошлогодних показателей на 20,6% или на 7,2 миллиарда рублей.

Как сообщили в Федеральной налоговой службы по Омской области, 90,9% налоговых сборов сформированы налогами на прибыль (9,7%), налогами на физические лица (15,7%), налогами на добавленную стоимость (20,2%), акцизы на подакцизные товары (45,3%).

Также в ведомстве отметили положительную динамику по всем основным источникам: по акцизам на подакцизные товары (33%), по налогу на прибыль (43,8%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (9,6%), налогу на добавленную стоимость (12,1%), налогу на имущество (4%), налогу на доходы физических лиц (6%).

Общая сумма прироста налоговых сборов составила 26 миллиардов рублей.