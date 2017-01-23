Омичи за год заплатили 148 миллиардов налогов
В федеральной налоговой службе по Омской области отметили прирост налоговых платежей.
В федеральной налоговой службе по Омской области отметили прирост налоговых платежей.
За прошедшие месяцы 2016 года налогоплательщики Омской области пополнили консолидированный бюджет Российской Федерации на 148 миллиардов рублей. Сумма налоговых платежей по сравнению с 2015 годом выросла на 20,5% или на 25,2 миллиарда рублей.
В том числе в территориальный бюджет поступило 106 миллиарда рублей, при этом объемы увеличились на 20,4% или на 18 миллиардов рублей. Федеральный бюджет пополнился на 42 миллиарда рублей — это больше прошлогодних показателей на 20,6% или на 7,2 миллиарда рублей.
Как сообщили в Федеральной налоговой службы по Омской области, 90,9% налоговых сборов сформированы налогами на прибыль (9,7%), налогами на физические лица (15,7%), налогами на добавленную стоимость (20,2%), акцизы на подакцизные товары (45,3%).
Также в ведомстве отметили положительную динамику по всем основным источникам: по акцизам на подакцизные товары (33%), по налогу на прибыль (43,8%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (9,6%), налогу на добавленную стоимость (12,1%), налогу на имущество (4%), налогу на доходы физических лиц (6%).
Общая сумма прироста налоговых сборов составила 26 миллиардов рублей.