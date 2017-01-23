Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
08:28 (мск), источник: Интерфакс

Бензин АИ-95 в Магадане стали продавать по талонам

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — На автозаправочных станциях Магадана введено ограничение по продаже бензина АИ-95, реализация которого теперь осуществляется по талонам, сообщает в понедельник департамент цен и тарифов регионального правительства.

Источник: Reuters
Читайте также
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

«Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос стоимости нефтепродуктов в регионе находится на постоянном контроле правительства области.

По информации департамента цен и тарифов, цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях колымской столицы остаются на прежнем уровне: АИ-98 — 52,20 руб./л, АИ-95 — 47,27 руб./л, АИ-92 — 45,03 руб./л, дизельное топливо — 45,80 руб./л.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
В ФСБ заявили о провокациях со стороны ВМС Украины в Черном море
В Минэкономразвития раскритиковали антитабачную концепцию
Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии
Число жертв крушения Boeing под Бишкеком возросло до 39 человек
Спорт
Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике Немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь