Бензин АИ-95 в Магадане стали продавать по талонам

«Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос стоимости нефтепродуктов в регионе находится на постоянном контроле правительства области.

По информации департамента цен и тарифов, цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях колымской столицы остаются на прежнем уровне: АИ-98 — 52,20 руб./л, АИ-95 — 47,27 руб./л, АИ-92 — 45,03 руб./л, дизельное топливо — 45,80 руб./л.