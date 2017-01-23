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07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «Красноярскэнергострой» признана банкротом

В отношении застройщика введена процедура наблюдения.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом строительную компанию «Красноярскэнергострой». Сейчас в отношении фирмы введена процедура наблюдения.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на судебные материалы, «Красноярскэнергострой» задолжал кредиторам около 181 млн рублей, из которых 34 млн — основной долг, а почти 147 млн — неустойка. Поручителем по кредитам выступает ООО «Зетта», в отношении которой также подан иск о банкротстве. При этом решение о неплатежеспособности головной компании пока не принято.

«Красноярскэнергострой» начинал свою деятельность в 1992 году. В портфеле компании — строительство «Спортэкса», корпусов ТЭЦ и других крупных объектов в Красноярском крае. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2015 году составила 236,4 млн рублей (в 2014 году — 276,3 млн руб.), а чистая прибыль — 14,7 млн рублей.

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