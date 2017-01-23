Коровы-рекордсменки из Америки поселятся на приморских фермах

Владивосток, 23 января, PrimaMedia.

Компания «ГринАгро» планирует завести из США в Приморье 480 коров голштинской породы. Для буренок будет построен новый животноводческий комплекс в Ханкайском районе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, коров из США будут завозить в три очереди.

«Первая очередь — 480 коров голштинской породы запланирована на сентябрь, их будут размещать в новом животноводческом комплексе предприятия на 1,8 тысяч голов», — отметили в ведомстве.

«За счет технологий предприятия и кормов производительность одной коровы будет составлять 30 литров молока в сутки», — добавили специалисты.

Отметим, в 2016 году компания «ГринАгро» произвела 12 тысяч тонн натурального молока, которое используется в производстве продукции гормолокозавода «Артемовский». Сейчас молокозавод выпускает более 60 наименований продукции — молоко, традиционные кисломолочные продукты, а так же десерты, сыр «Адыгейский» и масло.