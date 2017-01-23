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08:07 (мск), источник: VN.RU

Более 600 сирот не могут получить положенные квартиры в Новосибирске

В редакцию Новостей ОТС обратилась девушка-сирота с четырехгодовалым ребенком на руках. Она рассказала, что закончились деньги на съемное жилье, и ей некуда больше идти. И случай, как оказалось, не единичный.

В Новосибирске более 600 сирот не могут получить положенные квартиры. Почему государство выделяет деньги, а сироты все равно не имеют крыши над головой, выяснял Александр Куршев.

— С 18 лет я скитаюсь с одного места на другое. Я устала. Если честно, веры уже нет никому. Я и моя дочь, мы всегда остаемся одни со своими проблемами, — говорит Сирота Ирина Снегурова. — Я неоднократно обращалась в управление по жилищным вопросам мэрии с просьбой предоставить мне и моему ребенку жилье. Там всегда один ответ: ждите своей очереди. Пока нет денег.

— Я неоднократно обращалась в управление по жилищным вопросам мэрии с просьбой предоставить мне и моему ребенку жилье. Там всегда один ответ: ждите своей очереди. Пока нет денег, — рассказывает сирота Ирина Снегурова.

В очереди сирота 601-ая на протяжении 6 лет. Пока пишем интервью с мамой, маленькая Валерия осматривает еще один временный дом. Тепло, уютно, светло, но все равно понимает — это чужое, не свое.

Почему сирота Ирина Снегурова, ее дочка и еще почти 700 сирот из Новосибирска не могут получить по закону полагающееся им жилье? Одну из причин в министерстве социального развития Новосибирской области сегодня знают точно. В 2016 году область из федерального бюджета получила 250 миллионов рублей на квартиры, 299 человек отметили новоселье. Все деньги были освоены вовремя и по назначению, чего нельзя сказать о Новосибирске. Мегаполису выделили из областной казны 41 миллион. Половину израсходовали, половину вернули.

— Очень значительная сумма из областного бюджета, это 20 миллионов 900 тысяч рублей. Это те средства, которые остались не освоенные именно городом Новосибирском в результате не состоявшихся проведенных аукционов. Безусловно, неоднократно министерство социального развития инициировало письма в адрес мэрии города Новосибирска с просьбой предусмотреть все меры для полного и эффективного освоения денег, — сообщила заместитель министра социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

Увы, почти 21 миллион рублей так и остался не освоенным. Около 15 сирот из Новосибирска в 2016 году могли получить крышу над головой. Кто сработал не эффективно? Сегодня этот вопрос требует изучения.

С августа по октябрь 2016 года из министерства в адрес мэрии уходили письма, где предлагалось вернуть денежные средства, чтобы хоть как-то их перераспределить между детьми-сиротами. Однако и это не было сделано.

Проблемами и деньгами сирот занимается управление по жилищным вопросам мэрии Новосибирска. Именно оттуда поступают распоряжения, как расходовать сиротские деньги руководителям районных отделов соцзащиты.

— Мы обратились в прокуратуру Новосибирской области с целью найти рычаги воздействия на глав муниципальных районов и городских округов по части неисполнения либо неэффективного исполнения переданных полномочий. На сегодняшний день у нас существует договоренность в случае обнаружения недочетов выходить на уровень районных прокуратур для того чтобы они инициировали дополнительные проверки, привлекали компетентные службы и органы с целью оценить качество предоставленного жилья, — сообщила заместитель министра социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

Лена Тамбовцева, Алена Клинешева, Ваня Дунаев — сироты, дали интервью нашему телеканалу. Об их судьбе мы продолжим рассказывать, когда получим ответ из мэрии Новосибирска — почему не купили квартиры сиротам на деньги, выделенные для сирот?

А сегодня журналисты ОТС пожелали семье Снегуровых спокойной ночи.

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