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08:08 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область получит право экспортировать пшеницу в Китай

Осенью 2016 года в регионе побывали китайские специалисты, чтобы оценить качество и условия производства зерна для обеспечения экспортных поставок.

РФ и Китай планируют в первом квартале 2017 года подписать протоколы поставок российской гречихи, овса, подсолнечника, семян льна в КНР — при этом предусматривается возможность поставок этих культур из всех российских регионов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом ТАСС сообщил министр министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«Стоит отметить, что в соответствии с положениями проектов протоколов, регулирующих поставки из России в Китай гречихи, овса, подсолнечника, семян льна, которые планируется подписать в первом квартале 2017 года, требование китайской стороны о поставках указанных культур из определенных субъектов Российской Федерации отсутствует, то есть смогут поставлять все заинтересованные субъекты РФ», — отметил министр.

По словам Ткачева, Минсельхоз РФ продолжает системную работу по допуску российского зерна на китайский рынок.

«Достигнута договоренность о возможном расширении перечня российских регионов, имеющих право экспортировать пшеницу и включении в него Челябинской и Амурской областей», — пояснил он.

Кроме того, сказал он, с просьбой включения в перечень регионов-экспортеров пшеницы в Китай в конце 2016 года обратилась Курганская область.

«В настоящее время Минсельхоз России в рамках стратегии развития зернового комплекса до 2030 года разрабатывает дорожную карту, которая, в том числе, будет предусматривать устранение существующих барьеров, возникающих при экспорте», — подытожил Ткачев.

Напомним, осенью 2016 года в Челябинской области побывали китайские специалисты, чтобы оценить качество и условия производства зерна для обеспечения экспортных поставок. Делегация посетила целый ряд сельзпредприятий области, специализирующихся на производстве зерна, оценили условия его хранения. Чуть позже пресс-служба губернатора сообщила, что Поднебесная заказала первую партию объемом 500 тонн.

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