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09:02 (мск), источник: Publika.md

С начала года цены на квартиры в новостройках упали на 9%

В этом году цены на жилье снизились. По словам риелторов, с начала года стоимость квадратного метра в новостройках упала на 9%.

Источник: Publika.md

Самые дешевые квартиры на Чеканах. Там за квадратный метр просят 462 евро. Более чем на 6% упали в цене квартиры на Буюканах, где стоимость квадратного метра достигает 500 евро. Почти на столько же подешевели квартиры на Ботанике — там квадратный метр оценивается в 545 евро.

На 3% упала в цене недвижимость в Центре и на Рышкановке, где за квадратный метр просят 800 и 560 евро соответственно.

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