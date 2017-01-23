С начала года цены на квартиры в новостройках упали на 9%

Самые дешевые квартиры на Чеканах. Там за квадратный метр просят 462 евро. Более чем на 6% упали в цене квартиры на Буюканах, где стоимость квадратного метра достигает 500 евро. Почти на столько же подешевели квартиры на Ботанике — там квадратный метр оценивается в 545 евро.

На 3% упала в цене недвижимость в Центре и на Рышкановке, где за квадратный метр просят 800 и 560 евро соответственно.